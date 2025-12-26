Muere motociclista tras chocar contra poste en Linares

El joven viajaba en una motocicleta, presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control y terminó chocando contra una luminaria

Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta perdió la vida tras chocar contra un poste, durante la noche del miércoles, en el municipio de Linares.

El joven identificado como Roberto Maciel, de 25 años, viajaba en la motocicleta, presuntamente a exceso de velocidad, cuando perdió el control y terminó chocando contra una luminaria, cuyo fuerte Impacto le provocó la muerte.

El cuerpo del joven quedó por el puente que dirige a la colonia Camachito.

Los cuerpos de emergencia acudieron al llamado para brindarle la atención médica, pero al revisarlo ya no contaba con signos de vida.

Las autoridades de vialidad acordonaron el perímetro donde se registró el accidente para posteriormente esperar la llegada de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía.

De acuerdo a testigos señalaron que se encontraba conviviendo con amigos en vísperas de la Navidad y circulaba en dirección a su domicilio cuando ocurrió el fatal accidente.