Muere motociclista tras chocar contra camión de carga

El fatal percance se registró durante la mañana de este viernes sobre el Boulevard Heberto Castillo, en el municipio de García

Un motociclista murió luego de protagonizar un accidente vial sobre el Boulevard Heberto Castillo, en el municipio de García.

El percance ocurrió entre una moto y un camión de carga que transportaba tarimas de madera, luego de que presuntamente este intentará ingresar a una fábrica, impactándose contra el vehículo automotor.

Tras el fuerte choque el automovilista salió proyectado al pavimento muriendo tras el golpe, a un costado de su cuerpo quedó su motocicleta, así como su casco que no pudo salvarle la vida.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal, así como policía y agentes de movilidad quienes acordonaron la zona en espera de peritos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo.

Al momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

El conductor del camión quedó a disposición de las autoridades en lo que concluyen las investigaciones para determinar responsabilidades.