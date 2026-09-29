Muere motociclista tras caer a zanja en Montemorelos

De acuerdo con testigos, señalaron que circulaba por el libramiento y de manera accidental cayó a una zanja y se golpeó la cabeza

El conductor de una motocicleta, quien circulaba por una avenida en General Terán, presuntamente cayó a una zanja, se ocasiona una lesión y lo trasladan al hospital general, donde minutos después muere.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, se señaló que el accidente se registró en el libramiento Plutarco Elías Calles en su cruce con las calles Guerrero y Galeana en el citado municipio.

El hombre fue identificado como Germán Pérez, de 33 años de edad.

Informaron que el conductor viajaba en una motocicleta Itálica FT150 en color negro cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con testigos, señalaron que circulaba por el libramiento y de manera accidental cayó a una zanja y se golpeó la cabeza, presentando una lesión grave, por lo que fue trasladado por Protección Civil al hospital general de Montemorelos.

Al ingresar de urgencias al Hospital General de Montemorelos, entró en paro porque presentaba fractura de cráneo que posteriormente le costó la vida.

Las autoridades de la fiscalía en materia vial trabajaban para recabar datos del accidente.