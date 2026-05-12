Muere motociclista tras caer a río en Santiago

Automovilistas alertaron sobre una motocicleta accidentada y una persona sin movimiento al fondo de un barranco contiguo al afluente.

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Un motociclista perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, tras presuntamente perder el control de la unidad y caer hacia un río desde varios metros de altura.

El percance fue reportado alrededor de las 22:30 horas del domingo 10 de mayo, a la altura del kilómetro 240, cerca de la colonia El Álamo, donde automovilistas alertaron sobre una motocicleta accidentada y una persona sin movimiento al fondo de un barranco contiguo al afluente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente circulaba a exceso de velocidad y al intentar tomar un retorno a desnivel habría brincado un reductor de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control de la motocicleta.

Tras esto, el motociclista se impactó contra el cordón de concreto que delimita la vialidad con el río y posteriormente cayó aproximadamente cuatro metros hacia el cauce. Presuntamente, al momento de la caída se golpeó fuertemente contra las piedras del río, sufriendo lesiones de gravedad.

Elementos de Protección Civil del municipio de Santiago arribaron al lugar para realizar las maniobras de auxilio; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las severas lesiones sufridas durante el accidente.

Debido a lo complicado del terreno, el área fue acordonada mientras rescatistas y autoridades trabajaban durante varias horas para recuperar el cuerpo del motociclista, quien hasta el momento no había sido identificado oficialmente.

Elementos investigadores acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y establecer la mecánica exacta del accidente.