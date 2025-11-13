Muere motociclista impactado por transporte de personal en Zuazua

En el sitio se encuentran elementos de tránsito municipal; acordonaron la zona a espera de personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales

Al intentar encender su motocicleta en una pendiente, un chofer que se dirigía a su trabajo murió al chocar contra un camión de personal en Zuazua.

El accidente ocurrió cerca de las seis y media de la mañana del miércoles en el cruce de las calles La Asuncion y Maracay en la colonia Santa Elena.

La víctima fue identificada como Francisco Javier Castillo, de 41 años de edad, quien se desempeñaba como chofer en una empresa refresquera.

Se estableció que al salir de su domicilio, la moto tuvo una falla mecánica.

A pesar de que su esposa le recomendó dejarla en el domicilio, la víctima intento encenderla en la pendiente de la calle Maracay

Durante varios minutos intento hacerla funcionar y en uno de estos intentos la motocicleta encendió.

Pero al acelerarla para que se mantuviera encendida, cruzó sin precaución la calle La Asuncion y fue embestido por una camioneta de personal con número económico 6750 de la empresa senda City.

El Fuerte impacto hizo que la víctima saliera proyectado y se estrellara contra el pavimento

Mientras que la moto quedo debajo de la unidad de transporte de personal.

Durante las pesquisas trascendió que la víctima no portaba el casco protector.

Tras el accidente su familia llegó al sitio y cayó en una crisis de histeria.

Las calles fueron cerradas al paso vehicular para que personal de Servicios Periciales iniciaras las pesquisas en torno a los hechos.