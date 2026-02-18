Muere motociclista en Linares tras ser embestido por camioneta

El conductor de la motocicleta circulaba por la zona cuando de manera imprevista chocó contra una camioneta Liberty, que era tripulada por un joven

El conductor de una motocicleta perdió la vida la mañana de este martes en Linares, tras ser arrollado por una camioneta cuyo chofer intentó escapar del lugar.

El accidente vial se registró en la calle Venustiano Carranza, en su cruce con la calle Allende, frente al mercado Bicentenario.

Chofer intentó huir y fue detenido metros adelante

De acuerdo con testigos, el conductor de la motocicleta circulaba por la zona cuando de manera imprevista chocó contra una camioneta Liberty, que era tripulada por un joven.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta no se detuvo y avanzó varios metros; sin embargo, fue interceptado por elementos de la Policía, quienes lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía para determinar su situación legal.

Fallece tras paro cardiorrespiratorio

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente para auxiliar al motociclista; no obstante, señalaron que habría entrado en paro cardiorrespiratorio. Pese a dos intentos de reanimación, el hombre perdió la vida en el sitio.

Elementos del departamento de periciales recabaron datos para determinar la responsabilidad en el accidente y tratar de identificar al motociclista.

La Policía acordonó el perímetro donde se registró el percance para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes.