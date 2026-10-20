Muere motociclista en Galeana; responsable se da a la fuga

El conductor de la motocicleta fue identificado como Gadiel, habitante de Galeana, quien fue identificado por sus familiares al momento del choque.

Un accidente se registró en el municipio de Galeana donde participaron un vehículo y una motocicleta; el conductor de la unidad que perdió la vida, el presunto responsable, escapó del lugar de los hechos.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Gadiel, habitante de Galeana, quien fue identificado por sus familiares al momento del choque.

El accidente vial se registró en la carretera federal 57 en el ejido San Roberto en el citado municipio.

Señalaron que al lugar arribaron los cuerpos de emergencia y, al revisar al conductor de la motocicleta, se daban cuenta de que ya no contaba con signo de vida.

De acuerdo a las autoridades, señalaron que la persona que perdió la vida tenía un domicilio en la comunidad llamada Tepozán.

Autoridades del departamento de Periciales de la Fiscalía recabaron indicios en el lugar del accidente.

Las autoridades de la Guardia Nacional, división Caminos, recabaron información para tratar de buscar indicios del vehículo participante y de quien habría escapado del lugar de los hechos.