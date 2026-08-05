Muere motociclista en China; responsable huye tras el accidente

Presuntamente un vehículo de carga pesada habría impactado a la motocicleta y posteriormente escapó del lugar del accidente.

Un motociclista perdió la vida en un accidente vial registrado en el municipio de China Nuevo León, presunto responsable escapa del lugar del choque.

El accidente se registró en la carretera de Monterrey a Reynosa en el kilómetro 100 a la altura de China, N.L.

El personal de Protección Civil del mencionado municipio atiende el reporte de accidente vial donde se involucró una motocicleta y presuntamente un tráiler.

Los cuerpos de emergencia se dirigieron al lugar del accidente, paramédicos revisaron al ocupante de la motocicleta quien ya no contaba con signos de vida.

De acuerdo una fuente policiaca señaló que la persona quien murió en el accidente fue identificado como Arnulfo Álvarez Álvarez de 59 años de edad quién contaba con su domicilio en China.

Presuntamente un vehículo de carga pesada habría impactado a la motocicleta y posteriormente escapó del lugar del accidente.

Las autoridades de Guardia Gacional división caminos arribaron al lugar del accidente y realizaron un operativo para tratar de encontrar al chofer de la unidad de carga pesada.

Las autoridades recabaron datos y el cuerpo de la persona fallecida fue trasladada al anfiteatro para la autopsia de ley.