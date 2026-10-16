Muere motociclista en Carretera Nacional en Montemorelos

Elementos de Protección Civil arribaron al lugar donde se registró el accidente; sin embargo, el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El conductor de una motocicleta perdió la vida en carretera nacional en Montemorelos; el presunto responsable de chocar la unidad de dos ruedas escapó.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que el accidente vial se registró en la carretera nacional a la altura del kilómetro 209 en dirección Montemorelos-Allende.

El accidente se registró a unos cuantos metros del destacamento de la Guardia Nacional, división Caminos.

Elementos de Protección Civil arribaron al lugar donde se registró el accidente; sin embargo, el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El hombre fue identificado como Juan Silva Alanis.

El perímetro donde se registró el accidente fue acordonado por elementos de vialidad y tránsito coordinados con Guardia Nacional para el peritaje del parte informativo.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley.

De acuerdo con información preliminar, señalaron que posiblemente un vehículo lo chocó por alcance y fue donde la motocicleta y el conductor quedaron en el pavimento tendidos. Al llegar los cuerpos de emergencia, lo revisan y ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades investigan y buscan al posible responsable.