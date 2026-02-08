VIE 14 FEB
Muere motociclista en accidente vial en avenida Fidel Velázquez

Por: Esmeralda Valdez

07 Febrero 2026, 14:17

En el lugar se encuentran elementos de movilidad municipal para apoyar en la carga vehicular, mientras servicios periciales inician con las diligencias

Muere motociclista en accidente vial en avenida Fidel Velázquez

Un motociclista que circulaba sobre la avenida Fidel Velázquez en su incorporación a Manuel L. Barragán perdió la vida en un accidente vial la tarde de este sábado.

El hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica del municipio de San Nicolás y a unos cuantos metros quedó su motocicleta frente a un muro de contención. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.

En el lugar se encuentran elementos de movilidad municipal para apoyar en la carga vehicular, mientras servicios periciales inician con las diligencias correspondientes.

Nota en desarrollo...

Incendio en terreno baldío moviliza a bomberos en Escobedo

En otros hechos, unidades de Protección Civil de Nuevo León atendieron un incendio en un terreno baldío ubicado en el cruce del Anillo Periférico y la Avenida Chocolate, en Escobedo.

¿Qué provocó la movilización de cuerpos de auxilio?

El fuego consumió maleza, ropa y basura en un terreno contiguo a varias empresas, lo que generó la rápida intervención del personal de Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron en el sitio para controlar y sofocar las llamas.

La corporación no reportó personas lesionadas ni evacuadas, ni otra afectación a las empresas cercanas.

