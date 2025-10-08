Muere motociclista en accidente sobre la Autopista al Aeropuerto

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba en su motocicleta cuando fue embestida por un vehículo Ford Focus, cuyo conductor fue detenido

Un motociclista perdió la vida la tarde de este martes tras ser impactado por alcance por un automóvil cuando circulaba sobre la Autopista al Aeropuerto, en el municipio de Apodaca.

El accidente, ocurrido alrededor de las 17:30 horas a la altura del Parque Industrial Nexus, provocó el cierre total de los tres carriles de la vía en su circulación de norte a sur, es decir, en dirección hacia el municipio de Guadalupe. Debido al bloqueo, decenas de automovilistas se vieron obligados a desviarse por caminos de terracería o a buscar rutas alternas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba en su motocicleta cuando fue embestida por un vehículo Ford Focus, cuyo conductor fue detenido por agentes de Tránsito de Apodaca como presunto responsable del hecho.

Socorristas de Protección Civil del municipio acudieron al lugar, pero al revisar el cuerpo del motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las labores de los peritos y las investigaciones correspondientes.

Para quienes se dirigen hacia Ciudad Guadalupe, las autoridades sugirieron utilizar la Avenida Teléfonos, Gaspar Castaños y el bulevar Acapulco, para reincorporarse más adelante a la Autopista.

Es importante precisar que la circulación hacia la terminal aérea no resultó afectada, por lo que los vehículos que se dirigen al Aeropuerto Internacional de Monterrey pueden transitar con normalidad.

Las autoridades viales continúan en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y liberar por completo la vialidad en las próximas horas.