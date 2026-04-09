Muere motociclista en accidente en la Carretera a Laredo

El conductor perdió el control en la Carretera a Laredo y falleció en el lugar; autoridades investigan las causas del percance

Un motociclista perdió la vida durante la noche del martes 7 de abril tras verse involucrado en un accidente vial sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

El percance se registró alrededor de las 23:20 horas en los carriles de sur a norte, a la altura del Aeropuerto del Norte, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta deportiva Suzuki en colores verde y negro habría perdido el control de la unidad.

Presuntamente, según testigos, el motociclista habría circulado por encima de uno de los bolardos ubicados en el retorno, lo que habría provocado que perdiera el control y se proyectara de forma violenta contra la carpeta asfáltica. Durante la caída, aparentemente se golpeó la cabeza, lo que, de acuerdo con fuentes, sería una de las posibles causas que derivaron en su fallecimiento.

Tras lo ocurrido, automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al valorar al motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. La zona permaneció bajo resguardo mientras personal de peritaje realizaba las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente, en tanto que elementos se mantuvieron en el sitio brindando apoyo en la vialidad.