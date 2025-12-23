Muere motociclista atropellado por tráiler en Carretera Nacional 

El fatal accidente se registró a la altura de la colonia Valle de los Cristales, en los límites de los municipios de Santiago y Monterrey.

Un motociclista perdió la vida luego de ser presuntamente atropellado por un tráiler mientras circulaba por la Carretera Nacional.

El fatal accidente se registró a la altura de la colonia Valle de los Cristales, en los límites de los municipios de Santiago y Monterrey.

De acuerdo con información preliminar, el joven, aún no identificado, viajaba junto a una caravana de motociclistas; sin embargo, al rezagarse del grupo y quedar considerablemente alejado, circulaba a exceso de velocidad cuando, al llegar al punto mencionado, habría perdido el control de su motocicleta al pasar cerca del tráiler, lo que provocó que saliera proyectado y posteriormente fuera atropellado por la misma unidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago, quienes fungieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Debido a la cercanía con el municipio de Monterrey, elementos de Tránsito de dicha localidad se encargaron de abanderar la zona, en espera del arribo de servicios periciales y agentes ministeriales, quienes realizarían las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, se desconoce si hubo personas detenidas, así como el paradero del tráiler involucrado.