Muere motociclista arrollado por un tráiler en San Nicolás

Después de que el cuerpo del motociclista quedó sobre la lateral, otra unidad no se percató de su presencia y arrolló a la víctima

Cuando se dirigía a su trabajo, un obrero murió al ser arrollado junto con su motocicleta por un tráiler sobre la avenida Nogalar.

Tras el impacto, el conductor de la pesada unidad se dio a la fuga, arrastrando la moto alrededor de 500 metros.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas del martes sobre los carriles laterales de oriente a poniente de la avenida. Igualar en su cruce con Diego Díaz de Berlanga.

Se estableció que el motociclista fue embestido por el tráiler, cuyo chofer no detuvo la marcha.

Al continuar la huida, la moto fue arrastrada alrededor de 300 metros hasta la calle Futuro Nogalar.

Se estableció que tras el accidente, un segundo tráiler que arrastraba dos cajas, arrolló el cuerpo de la víctima.

El operador de esta unidad de carga fue detenido por elementos de vialidad del municipio de San Nicolás.

Los restos del hasta el momento desconocidos quedaron cerca de la banqueta del lado norte de la avenida.

La víctima es un hombre de aproximadamente 30 a 35 años, quien vestía ropa de mezclilla con reflejantes.

Mientras que cerca de la motocicleta en color negro quedó una mochila tipo lonchera.

El responsable del percance presuntamente ingresó a una empresa cercana y ubicada en el parque industrial.