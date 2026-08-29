Muere motociclista arrollado en Montemorelos; cae conductor

Motociclista identificado como Roberto Carlos Leal Castañeda murió tras ser arrollado en Montemorelos; el conductor que escapó fue detenido.

El motociclista quién participó en un accidente vial y a quien trasladaron grave al hospital, perdió la vida y fue identificado, el conductor que escapó fue detenido por policías.

De acuerdo a la información preliminar señalaron que fue identificado como Roberto Carlos Leal Castañeda de 35 años de edad habitante de Montemorelos.

El accidente se registró en un cruce de avenida en el kilómetro 4 en Montemorelos por Capitán Alonso de León y antiguo camino a Puerta de la Boca.

Carlos Leal Castañeda viajaba en una motocicleta itálica Cross y en el cruce de avenida fue impactado por una camioneta que en su momento escapó del lugar de los hechos se trata de una Ford Explorer 2007.

El conductor de la motocicleta fue trasladado grave al hospital general, porque presentaba fractura de cráneo y fracturas en sus piernas, en minutos de ingresar de urgencias murió por un paro cardiorrespiratorio.

La policía municipal realizó la búsqueda del conductor de la camioneta a quien informaron que se trataba de Juan, N.N. de 77 años de edad, quién fue trasladado a la comandancia y fue turnado al ministerio público por la muerte del motociclista para que un Agente delnMinisterio Público defina su situación jurídica.