Muere motociclista al derrapar y chocar con camioneta en Escobedo

Un motociclista murió tras impactar un auto, derrapar y estrellarse contra una camioneta en la colonia Privadas de Camino Real, Escobedo.

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Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Privadas de Camino Real, en el municipio de Escobedo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Camino a Las Pedreras, también conocida como Santa Engracia, en el cruce con la calle De Las Águilas.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista habría impactado inicialmente contra un vehículo compacto de color blanco. Tras el choque, perdió el control, derrapó y terminó estrellándose contra la parte baja trasera de una camioneta Toyota blanca.

Tras el accidente, elementos de Rescate Escobedo, en coordinación con integrantes del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al motociclista, identificado como Eduardo Solís Coronado, de 30 años.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo León, realizaron la valoración del hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la camioneta involucrada quedó detenido y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

La zona fue asegurada por elementos de Proxpol y del Ejército Mexicano, mientras agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, el cuerpo quedó a disposición del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos correspondientes.