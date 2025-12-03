Muere motociclista al chocar con camión materialista en Escobedo

El percance vial ocurrió cerca de las 10 horas del martes en la carretera a Las Pedreras y Constitución en el ejido San Miguel.

Al rebasar por en medio de los carriles, un motociclista murió al estrellar su vehículo contra un camión materialista en Escobedo

De acuerdo a las investigaciones, la víctima se desplazaba de norte a sur por la mencionada carretera

Al pasar el cruce con la calle Constitución, el motociclista intentó rebasar entre el camión de carga propiedad de la empresa Acarreos Villarreal.

Al perder el control por la velocidad, se impactó de frente contra la parte trasera del camión materialista.

El fuerte choque destrozó la llanta delantera de la moto y, al salir proyectado, chocó contra la parte derecha de una camioneta conducida por una joven mujer.

La vialidad hacia el sur destrozó esa arteria; fue cerrada por elementos de tránsito y de la policía municipal.

Esto generó que la carga vehicular fuera desviada hacia el carril de contraflujo.