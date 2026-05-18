Muere menor tras ser atacado con arma blanca en Apodaca

Un menor murió tras ser acuchillado por otro joven en Apodaca; autoridades ya investigan el ataque ocurrido en Pueblo Nuevo

Un menor de edad murió luego de ser acuchillado por un joven, quien lo agredió de manera repentina en la Avenida Río Pilón y Río Orinoco, en la colonia Pueblo Nuevo 2.º sector, en Apodaca.

El menor arribó de urgencia a la Clínica 66 del IMSS, presentando tres heridas por el arma blanca: una en el pecho, lado izquierdo, en antebrazo izquierdo y la otra herida en la cara media del antebrazo derecho. Rápidamente, el personal médico intentó brindarle atención, aunque por la gravedad de sus lesiones el paciente no reaccionó, confirmándose su deceso.

La madre del menor identificado como Jonathan Dayan mencionó que la víctima se encontraba cerca de su casa con unos amigos cuando llegó otro menor de edad, quien sacó un cuchillo y agredió físicamente, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de periciales, para comenzar con las investigaciones y dar con el paradero del atacante.