Muere menor tras riña en mercado rodante de García

Uno de los participantes presuntamente de la riña sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones, una de las cuales impactó en el pecho de un menor

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un menor de 15 años perdió la vida tras resultar herido por arma de fuego durante una presunta riña registrada la noche del jueves, en las inmediaciones de un mercado rodante ubicado en la colonia Villas de Álcali, sobre la avenida Hacienda del Sol, en su cruce con Natron, en el municipio de García.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando se registró una riña entre varias personas en el área del mercado.

Durante el altercado, uno de los participantes presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones, una de las cuales impactó en el pecho de un menor que se encontraba en el sitio.

El adolescente fue identificado como Randy Jahir Ibarra Huerta, de 15 años, quien acudió al lugar acompañado por su padre y su hermano.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía municipal arribaron al sitio, seguidos por personal de auxilio, quienes al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias, familiares del menor señalaron a un presunto participante de la riña como posible responsable de los hechos.

Dicho individuo fue confrontado por los presentes, lo que derivó en una nueva agresión, por lo que autoridades municipales intervinieron y lo retiraron del lugar para ponerlo a disposición e iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades.

Posteriormente, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, quedando el caso bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.