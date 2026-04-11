Muere menor tras accidente en motocicleta en García

Rescatistas confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones de gravedad que presentaba en la cabeza.

Un menor de 14 años perdió la vida luego de sufrir un accidente en motocicleta cuando circulaba por la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Fray Juan Antonio Sobrevilla, en el municipio de García.

El percance fue reportado alrededor de las 22:30 horas, cuando presuntamente el adolescente se desplazaba a bordo de la unidad y terminó impactándose contra una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada. De acuerdo con fuentes, el menor no portaba casco de seguridad, por lo que el golpe en la cabeza habría sido de consideración.

Tras el impacto, familiares del joven arribaron al sitio y decidieron trasladarlo por sus propios medios en un vehículo Toyota Corolla gris hacia una unidad médica, dirigiéndose hasta la delegación de la Cruz Roja Mexicana ubicada en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y la calle San Pedro.

Sin embargo, al momento de su llegada, de manera extraoficial trascendió que la delegación presuntamente se encontraba fuera de operación, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de unidades de Protección Civil de Santa Catarina para brindar la atención correspondiente.

A pesar de ello, paramédicos y rescatistas que acudieron al sitio valoraron al menor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones de gravedad que presentaba en la cabeza.

De manera extraoficial, el adolescente fue identificado como Jesús, de 14 años, quien presuntamente falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

La zona de la delegación fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.