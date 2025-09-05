Muere menor de 16 años en accidente carretero en Allende

Según información de las autoridades, el vehículo Nissan participó en el choque con una camioneta en el cruce vial del Periferico.

Un menor de 16 años perdió la vida en un accidente carretero en el municipio de Allende.

Los hechos se registraron en el periférico de la carretera Montemorelos-Monterrey en el kilómetro 105 a la altura de los Sabinos en Allende.

El joven identificado como José Alexander Ramírez Cantú de 16 años de edad era el conductor de un auto Nissan blanco, y presuntamente fue responsable del accidente.

El conductor José Alexander, fue llevado a la clínica del IMSS en el centro de Allende para que fuera atendido de emergencia, sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades de Peritos Viales de la Fiscalia recabaron datos para determinar las causas del accidente.

El cuerpo fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente.