Muere menor de 14 años durante incendio en vivienda de Guadalupe

La adolescente perdió la vida tras presuntamente quedar expuesta a la inhalación del monóxido de carbono, en la casa ubicado en la colonia Hacienda La Trinidad

Una menor de 14 años de edad murió esta mañana en un incendio dentro de su casa, en la colonia Hacienda La Trinidad, en el municipio de Guadalupe.

Las llamas se originaron en la planta baja de la vivienda, ubicada en la calle Morelos.

Poco antes de las 10 de la mañana ocurrió este siniestro, presuntamente por un corto circuito.

Los vecinos se introdujeron al domicilio y de manera heroica sacaron a la adolescente, a la que de cariño le decían "Mimí”, pero la menor ya había perdido la vida.

Las llamas la sorprendieron mientras dormía en su cuarto.

Por desgracia, tenía quemaduras en al menos 80 por ciento de su cuerpo.

Al parecer, la jovencita estaba sola en su hogar, donde quedó expuesta a la inhalación del monóxido de carbono.

El equipo de Bomberos apagó el incendio, mientras el cuerpo de la menor ya sin vida estaba en la banqueta.

El director de Protección Civil del municipio de Guadalupe, Fernando Escobedo, dijo que se intentó darle maniobras de reanimación, pero la pequeña ya no tenía signos vitales.