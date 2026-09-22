Muere menor de 12 años tras volcar cuatrimoto en Cadereyta

El trágico accidente se registró en un terreno del fraccionamiento Residencial Valle Escondido Campestre, en el municipio de Cadereyta.

Un menor de 12 años perdió la vida la tarde de ayer domingo luego de volcarse la cuatrimoto en la que paseaba junto a otros menores.

El trágico accidente se registró en un terreno del fraccionamiento Residencial Valle Escondido Campestre, en el municipio de Cadereyta.

El menor fallecido fue identificado como César Alberto, de 12 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo era conducido por una menor de la misma edad, quien habría perdido el control al intentar esquivar a unos perros para no arrollarlos.

Tras la maniobra, la unidad volcó y los menores salieron proyectados. César Alberto sufrió graves golpes que le costaron la vida.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Cadereyta, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos.