Muere menor ahogada en colonia El Faisán, Santiago

Una menor murió luego de ahogarse en una alberca, mientras se encontraba en una quinta, donde su madre realizaba trabajos domésticos.

Según la información, la mamá del menor se encontraba trabajando cuando no se percata del momento en que ingresa o cae accidentalmente.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Camino Real y Paseo de los Parques, en la colonia El Faisán, donde arribaron los cuerpos de rescate quienes lo trasladaron a un consultorio médico en la Carretera nacional, donde perdió la vida.