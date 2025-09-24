Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años

El alcalde de San Pedro sorprendió la semana pasada al señalar que estaba aceptando la fuerte enfermedad que había padecido por los últimos cinco años

Apenas, la semana pasada Mauricio Fernández Garza anunció que renunciará definitivamente a la alcaldía el 30 de septiembre al señalar que prefiere “hacerse a un lado” al ya no tener la salud suficiente para desempeñar el mismo.

Es la tercera ocasión en que a Fernández Garza se le diagnosticó la enfermedad de mesotelioma pleural es un tipo de cáncer agresivo que se forma en la pleura, la fina capa de tejido que recubre los pulmones y la pared torácica.

La primera vez que fue diagnosticado con este cáncer, fue cuando compitió contra el excalde Miguel Treviño; luego fue en la elección del año pasado y este año le reapareció la enfermedad.

Empresario y Político

Mauricio Fernández Garza fue un empresario y político mexicano perteneciente al Partido Acción Nacional, debido a que es considerado como uno de los fundadores del movimiento en el Estado.

Durante su carrera política ocupó diversos cargos, en los que se destaca su ocupación como alcalde del municipio de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones. (1981-1991), (2009-2012), (2015-2018) y (2024-actualmente).

Además, fue senador de la República entre 1994 y 2000, donde presidió la Comisión de Cultura y participó en otras comisiones senatoriales. También fue candidato a gobernador de Nuevo León en 2003.

También se desarrolló como empresario en empresas importantes como BBVA Bancomer, Alpek y Grupo Industrial Alfa.