Muere madre prensada mientras bajaba de su vehículo a su hija

Tras el fuerte impacto, la madre quedó prensada al interior de la unidad. La víctima fue identificada como Viviana Marlene, de aproximadamente 25 años

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Una madre de familia murió prensada al interior de su vehículo cuando se disponía a bajar para auxiliar a su hija, luego de que una camioneta pickup Ford F-150 impactara la unidad que se encontraba estacionada en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas de este miércoles sobre la avenida Farolillo y Brezo, en la colonia San Bernabé XIII. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la camioneta Ford F-150, identificada como Estefanny, de 29 años, circulaba por el sector cuando dormito al volante, cuando impactó el vehículo Hyundai HB20 en el que se encontraban las víctimas.

Tras el fuerte impacto, la madre quedó prensada al interior de la unidad. La víctima fue identificada como Viviana, de 33 años, quien se encontraba al interior del vehículo cuando ocurrió el choque.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, tras valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el vehículo también se encontraba una niña de 7 años, quien resultó con lesiones mínimas y manifestó dolor en la espalda y el cuello. La menor fue valorada por los cuerpos de auxilio en el lugar.

Estefanny fue asegurada tras el accidente y quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se determina su responsabilidad en el percance.

Como parte de las investigaciones, se informó que a la conductora se le practicarían los exámenes correspondientes para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia al momento del accidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Movilidad de Monterrey, Cruz Roja y Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron las labores de auxilio.

Personal de las autoridades correspondientes inició las diligencias para esclarecer el accidente y determinar las responsabilidades legales.