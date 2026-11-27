Tras el percance, el joven quedó sin vida en el lugar, por lo que se movilizaron autoridades hasta ese tramo carretero para atender el reporte

Un joven de 20 años perdió la vida luego de sufrir una salida de camino y volcadura cuando conducía un camión de plataforma sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en el municipio de García.

El accidente se registró alrededor de las 05:25 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 40, donde el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que abandonara la carpeta asfáltica y terminara volcado.

Tras el percance, el joven quedó sin vida en el lugar, por lo que se movilizaron autoridades hasta ese tramo carretero para atender el reporte y tomar conocimiento de los hechos.

La víctima fue identificada como Brandon Arturo Moreno Cázares, de 20 años, quien tenía su domicilio en la colonia Balcones de Santa Catarina, en el municipio del mismo nombre.

La unidad involucrada es un camión tipo chasis cabina, marca Dongfeng, modelo 2025, en color blanco y con placas de circulación del estado de Coahuila.

Elementos de las autoridades correspondientes realizaron las diligencias en el sitio y aseguraron el vehículo, mientras se iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó que el conductor saliera del camino y volcara.

El accidente generó la presencia de corporaciones de seguridad y personal ministerial en este tramo de la carretera, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo.