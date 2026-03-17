Muere joven tras participar en riña en una quinta de Montemorelos

La víctima recibió atención médica en el Hospital General de Montemorelos y horas después fue dado de alta, lo trasladaron a su departamento donde vivía

El joven que murió después de participar en una riña en una quinta en Montemorelos fue identificado.

Señalaron que se trata de Luis Ángel Celestino Garduño, de 28 años de edad y de nacionalidad extranjera.

De acuerdo a testigos, se entrevistaron con su amigo Alan Levi, N.N. de 23 años de edad, con domicilio en departamentos de la colonia Maranatha.

De acuerdo a las investigaciones, señalaron que durante la madrugada la víctima acudió a una fiesta y, posterior a esto, participó en una riña en la quinta llamada El Centenario, ubicada en la colonia Pancho Villa. En ese momento, lo trasladaron por unidad de la Cruz Roja al Hospital General de Montemorelos y horas después fue dado de alta y lo trasladaron por sus propios medios al departamento de la colonia Maranatha donde él vivía.

Alrededor de las 7:40 horas del sábado, empezó a tener dificultades para respirar y pidieron el apoyo de Protección Civil, quienes al llegar y valorar a Luis Ángel Celestino ya no contaba con signos de vida.

En el lugar, elementos del departamento de periciales recabaron evidencias y del servicio médico forense trasladaron el cuerpo al anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente y determinar las causas de su muerte.

Dijo una fuente policiaca que el cuerpo del joven no tenía indicios de golpes visibles provocados en la riña; por tales motivos, ministeriales investigarían la información desde el inicio de la riña de donde fue llevado lesionado al hospital.