Muere joven tras jugar con un arma de fuego en Monterrey

El joven presuntamente manipulaba el arma mientras jugaba con ella, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas, se produjo el disparo

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Un joven de 20 años perdió la vida en lo que es investigado como un accidente, luego de que presuntamente se encontraba jugando con un arma de fuego y esta se accionara, provocándole una herida mortal durante la madrugada del viernes , en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey.

El hecho generó la movilización de cuerpos de auxilio tras el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la Privada Gómez Farías, en un sector de callejones de dicha colonia. Vecinos del área alertaron a las autoridades luego de escuchar la detonación.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven presuntamente manipulaba el arma mientras jugaba con ella, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas, se produjo el disparo que lo hirió en la cabeza.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración, debido a la gravedad de la lesión. Más tarde fue identificado como Johan Alejandro Moreno Esquivel, de 20 años.

En la escena, a un costado del cuerpo, fue localizada un arma corta calibre .38, la cual fue asegurada como parte de las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El área fue acordonada mientras se realizaban las labores correspondientes, generando expectación entre habitantes del sector, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia en la zona.

Elementos de Fuerza Civil arribaron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de servicios médicos. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia acudió para llevar a cabo las diligencias de ley, así como el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.