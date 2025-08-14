Muere joven tras cirugía estética en clínica del Obispado

La cirugía transcurría de forma habitual hasta que, en algún momento del procedimiento, el estado de salud de la paciente comenzó a deteriorarse

Una joven originaria de Saltillo, Coahuila, falleció la noche del martes tras someterse a un procedimiento de liposucción en una clínica ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey, en un caso que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La víctima fue identificada como Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, quien de acuerdo con testimonios de personas cercanas, había viajado a la ciudad para someterse a la intervención con la expectativa de mejorar su apariencia física.

La cita fue programada en el Edificio Médico de Especialidades, localizado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre.

Según los primeros reportes, la cirugía transcurría de forma habitual hasta que, en algún momento del procedimiento, el estado de salud de la paciente comenzó a deteriorarse. Personal médico de la clínica habría intentado estabilizarla, pero ante la gravedad de la situación la trasladaron de urgencia al Hospital Universitario.

Fuentes cercanas señalaron que el traslado se realizó bajo condiciones críticas. A pesar de los esfuerzos del personal de salud del nosocomio, Jaqueline falleció momentos después de su ingreso.

Investigaciones preliminares indican que días antes, la joven había participado en una tanda organizada a través de redes sociales, mediante la cual resultó ganadora de un financiamiento para la cirugía estética.

Dicho esquema estaba vinculado con una empresa identificada como “Toqué Divino”, que presuntamente gestionó el procedimiento con la clínica ubicada en la colonia Obispado. En publicaciones realizadas en plataformas digitales, la paciente aparecía registrada como la “clienta 973” dentro de esta dinámica.

Las autoridades investigan si el procedimiento fue realizado por personal con certificaciones oficiales o si la clínica contaba con todos los permisos sanitarios correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León han iniciado las indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.