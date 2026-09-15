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Muere joven tras choque entre motociclistas en Linares

Por: Alejandro García

14 Septiembre 2026, 10:50

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Tras el choque tipo encontronazo entre dos motociclistas, fueron trasladados a un hospital y hoy por la madrugada informaron que Luis Ángel murió.

Muere joven tras choque entre motociclistas en Linares

Un choque tipo encontronazo entre motociclistas se registró en el municipio de Linares, perdiendo la vida un joven.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que el joven fue identificado como Luis Ángel Lucio Villegas, de 22 años de edad, a quien conocían como el Cokis.

El testigo señaló que Luis Ángel se desplazaba en su motocicleta y chocó contra otra motocicleta por la antigua salida a Ciudad Victoria, cerca del departamento de Vialidad y Tránsito.

Tras el choque tipo encontronazo entre dos motociclistas, fueron trasladados a un hospital y hoy por la madrugada informaron que Luis Ángel murió.

El otro joven participante en el accidente sería trasladado a un hospital en la ciudad de Monterrey.

Las autoridades de la fiscalía en materia vial investigan las causas del accidente entre ambos motociclistas.

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