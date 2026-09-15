Muere joven tras choque entre motociclistas en Linares

Tras el choque tipo encontronazo entre dos motociclistas, fueron trasladados a un hospital y hoy por la madrugada informaron que Luis Ángel murió.

Un choque tipo encontronazo entre motociclistas se registró en el municipio de Linares, perdiendo la vida un joven.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades señalaron que el joven fue identificado como Luis Ángel Lucio Villegas, de 22 años de edad, a quien conocían como el Cokis.

El testigo señaló que Luis Ángel se desplazaba en su motocicleta y chocó contra otra motocicleta por la antigua salida a Ciudad Victoria, cerca del departamento de Vialidad y Tránsito.

Tras el choque tipo encontronazo entre dos motociclistas, fueron trasladados a un hospital y hoy por la madrugada informaron que Luis Ángel murió.

El otro joven participante en el accidente sería trasladado a un hospital en la ciudad de Monterrey.

Las autoridades de la fiscalía en materia vial investigan las causas del accidente entre ambos motociclistas.