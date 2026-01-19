Muere joven tras chocar contra torre de CFE en Monterrey

Un hombre de entre 20 y 25 años falleció al estrellar su vehículo en el cruce de Tomás Alba Edison y Ruiz Cortines, en Monterrey

Un hombre murió la noche de este sábado luego de protagonizar un accidente vial tipo estrellamiento en el cruce de Tomás Alba Edison y Ruiz Cortines, en el fraccionamiento Industrial, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el vehículo impactó directamente contra una torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

Confirman deceso en el lugar

Elementos de Movilidad y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El fallecido es un hombre no identificado, de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad.

Cierre vial y aseguramiento del área

Tras el percance, la circulación en la incorporación de la avenida Ruiz Cortines hacia Luis Mora fue cerrada, en espera de las autoridades correspondientes.

Protección Civil informó que en el sitio se descartaron riesgos adicionales y se procedió al acordonamiento del área para las diligencias periciales.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil Nuevo León y Monterrey, personal de Movilidad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes quedaron a cargo de la atención del incidente.