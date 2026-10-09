Muere joven tras casi tres meses internado por choque vial

De acuerdo con la información difundida tras el accidente, los jóvenes se dirigían hacia Santiago después de haber celebrado el cumpleaños de Jorge

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Uno de los jóvenes que resultaron gravemente lesionado en el accidente ocurrido el pasado 19 de julio en la Carretera Nacional, falleció después de permanecer casi tres meses hospitalizado.

El joven, identificado como Eliud Alejandro Nava de 22 años, formaba parte del grupo de seis personas que viajaban en una camioneta Ford Explorer cuando la unidad chocó contra otro vehículo y posteriormente se proyectó contra un muro de concreto y un árbol, a la altura de La Rioja.

Eliud permaneció hospitalizado desde el accidente

En aquel percance murió en el lugar Jorge Nava Salas, también de 22 años, mientras que Eliud Alejandro y otros cuatro jóvenes resultaron lesionados y fueron trasladados a diferentes hospitales.

Desde el accidente, Eliud permaneció bajo atención médica y familiares y amigos mantuvieron la esperanza de su recuperación. Tras confirmarse su muerte, sus seres queridos realizaron el velorio y posteriormente le dieron sepultura.

El accidente suma dos víctimas mortales

De acuerdo con la información difundida tras el accidente, los jóvenes se dirigían hacia Santiago después de haber celebrado el cumpleaños de Jorge. Por estos hechos, la Fiscalía de Nuevo León investigó el percance y un conductor señalado como probable responsable fue detenido y vinculado a proceso.

Con el fallecimiento de Eliud Alejandro, el accidente registrado en julio suma ya dos víctimas mortales.