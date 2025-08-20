Muere joven tras ataque a balazos en la colonia Topo Chico

La víctima fue identificada como Rogelio, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato por un vecino en un vehículo a un hospital donde murió

Un joven de 21 años perdió la vida luego de ser víctima de un ataque a balazos registrado la noche del lunes 18 de agosto en la colonia Topo Chico, sobre la avenida Bernardo Reyes, en Monterrey.

La víctima fue identificada como Rogelio, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato por un vecino en un vehículo particular a un hospital cercano, donde lamentablemente murió al momento de ingresar al área de urgencias.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19:30 horas varios hombres armados abrieron fuego en contra del joven, lo que desató una fuerte movilización policiaca en el sector.

En el lugar se presentaron elementos de la Policía de San Nicolás y Fuerza Civil, quienes acudieron en una unidad táctica conocida como Black Mamba y procedieron a acordonar el área para permitir el trabajo de peritos de Criminalística y Servicios Periciales. En la escena fueron asegurados casquillos de arma de fuego que serán analizados para precisar el calibre utilizado en la agresión.

Hasta el momento no se han registrado personas detenidas relacionadas con este ataque, mientras que las investigaciones continúan su curso para esclarecer el móvil del crimen.