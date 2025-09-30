Muere joven tras accidente carretero en Galeana

Un auto sedán gris y una camioneta tipo van se impactaron entre sí, provocando que ambos vehículos salieran de la carpeta asfáltica.

Un joven de entre 18 y 25 años perdió la vida la noche del domingo tras un fuerte accidente registrado en el kilómetro 186 de la carretera Saltillo-Matehuala, los carriles de Matehuala hacia Saltillo, en el municipio de Galeana.

De acuerdo con Protección Civil de estado, el percance ocurrió poco antes de la medianoche cuando un auto sedán gris y una camioneta tipo van impactaron entre sí, provocando que ambos vehículos salieran de la carpeta asfáltica.

El reporte al 911 movilizó a Protección Civil de Galeana, la Guardia Nacional y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.

En total, seis personas resultaron lesionadas: tres adultos y dos menores de edad, además del joven fallecido.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital municipal.

Protección Civil Nuevo León informó que la víctima mortal salió proyectada del vehículo, presuntamente por no portar el cinturón de seguridad, aunque aún no se determinó en cuál de las unidades viajaba.

Hasta el momento se desconoce la causa del choque y la responsabilidad de los conductores.