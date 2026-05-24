Muere joven que fue baleado en persecución en Monterrey

Recibió primeros auxilios por parte de elementos de la Cruz Roja, para después ser trasladado de emergencia al nosocomio

El joven que el miércoles fue baleado en su automóvil al ser perseguido por delincuentes que viajaban en motocicleta, en Monterrey, murió el viernes por la noche mientras permanecía internado en el Hospital Universitario.

Víctima recibió tres impactos de bala

La víctima fue identificada como Jesús Maciel Rocha, de 28 años, quien durante el ataque sufrió tres impactos de arma de fuego en el pecho.

De acuerdo con los reportes, circulaba por calles de la colonia Burócratas Moctezuma en un vehículo Mazda en color negro.

Agresores dispararon mientras el vehículo estaba en movimiento

Sus agresores le dispararon en movimiento, por lo que al perder el conocimiento el hombre perdió el control del volante y terminó por estrellarse contra una barda.

Fue en el cruce de las avenidas Los Pinos y Montes donde Jesús fue localizado minutos después de las 8:00 de la noche del miércoles.

Recibió primeros auxilios por parte de elementos de la Cruz Roja, para después ser trasladado de emergencia al nosocomio.

Dos días después, la noche del viernes, perdió la vida a causa de las heridas mientras continuaba bajo cuidados médicos.