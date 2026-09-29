Muere joven mujer tras volcadura de camioneta en China

El fatal accidente vial se registró sobre la carretera que conduce hacia el municipio, a la altura de la entrada a la presa El Cuchillo.

Una joven mujer murió tras participar en un accidente vial en el municipio de China, Nuevo León, cuando viajaba en una camioneta.

De acuerdo a la información que trasciende, una fuente policíaca ligada a las investigaciones señaló que el accidente vial se registró en la carretera que dirige a China, a la altura de la entrada a la Presa El Cuchillo, en el mismo municipio.

La joven mujer viajaba en un vehículo tipo camioneta de la marca Jeep en color blanco que terminó volcado.

La mujer quedó prensada por la camioneta al momento de la volcadura.

Señalaron que se trataba de una joven mujer identificada como Kasandra Gaona, habitante de China, Nuevo León.

Las autoridades del departamento de peritos de la fiscalía ministerial acudieron al lugar del accidente para recabar indicios.

En el sitio, los elementos de la Guardia Nacional, división caminos, recabaron datos del percance.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al servicio médico forense para la autopsia de ley.