Muere joven motociclista en Montemorelos; investigan accidente

De acuerdo a testigos señalaron que el jóven circulaba en su motocicleta, la unidad de dos ruedas quedó en un lateral del camino donde se registró el percance

Autoridades de vialidad y tránsito y agentes ministeriales investigan accidente vial de un joven que ingresó al IMSS de Montemorelos con lesiones graves que le causaron la muerte.

De acuerdo a la información que trasciende señalaron que el accidente se registró a la altura de la comunidad Los Lirios en el citado municipio.

El accidente se registró alrededor de las 4:01 de la madrugada en la comunidad llamada los Lirios al norponiente de la ciudad y alejado de la cabecera municipal.

En información de una fuente policiaca señalaron que el menor que murio por causas de las heridas que presentaba del accidente, fue identificado como David Alberto Morales Medrano de 16 años de edad, con domicilio en Congregación Calles.

De acuerdo a testigos señalaron que el jóven circulaba en su motocicleta, la unidad de dos ruedas quedó en un lateral del camino donde se registró el percance y el menor tendido en un lateral de la carpeta asfáltica.

En el lugar los cuerpos de emergencia Cruz Roja, lo trasladaron a la clinia del Seguro Social ingresando por el departamento de urgencias, en el interior señalaron que habria fallecido por las lesiones que presentaba.

El lugar fue acordonado por las autoridades de vialidad y tránsito y esperan la llegada de elementos de Peritos de la Fiscalia.