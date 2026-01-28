Muere joven de 23 años tras ataque armado en San Nicolás

Vecinos del sector se alarmaron al escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Un joven de 23 años perdió la vida luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Cuchilla La Morena, en el municipio de San Nicolás, y fallecer durante su traslado a un hospital a bordo de un vehículo particular.

La agresión se registró al filo de las 20:00 horas sobre la calle Nogales, en su cruce con la lateral de las Vías, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado habría agredido de manera directa a la víctima.

Vecinos del sector se alarmaron al escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades. El joven, identificado como Axel, de 23 años de edad, resultó gravemente lesionado durante el ataque.

Ante la gravedad de las heridas, Axel fue trasladado de inmediato en un automóvil particular a las instalaciones del Hospital Metropolitano; sin embargo, se informó que ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

El sitio de la agresión fue acordonado para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios. Al final, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.