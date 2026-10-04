Muere joven de 22 años tras caer del Metro Universidad

El trágico suceso ocurrió en la zona metropolitana, movilizando a los cuerpos de seguridad y periciales para esclarecer los hechos.

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Un joven murió tras caer, presumiblemente de forma intencional, desde lo alto de la estación del Metro Universidad, en San Nicolás.

La víctima, se dijo extraoficialmente, se identificó mediante sus credenciales como Diego, de 22 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Según trascendió, la caída fue de aproximadamente cinco metros de altura.

El joven habría ingresado a las instalaciones y se arrojó desde las escaleras que conectan con el andén donde se abordan los vagones.

Se dijo que vestía una playera negra, un pantalón de mezclilla azul y tenis negros con una franja blanca.

El cuerpo quedó sobre el carril izquierdo de la circulación norte de la avenida Universidad.

Fue después de las 3:30 de la tarde del sábado que testigos reportaron la caída.

Elementos de la Cruz Roja se desplegaron para auxiliar al joven, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Las inmediaciones fueron resguardadas por Tránsito municipal mientras agentes de la Fiscalía levantaban las evidencias para la indagatoria.