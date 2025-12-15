Muere joven de 21 años tras volcadura en carretera a Saltillo

Un joven de 21 años perdió la vida tras un accidente vial ocurrido la mañana del domingo en el municipio de García, Nuevo León

Un accidente vial cobró la vida de un joven la mañana de este domingo 14 de diciembre en el municipio de García, Nuevo León, luego de que la camioneta que conducía se volcara sobre la carretera Monterrey–Saltillo.

El percance fue reportado a las autoridades a las 09:27 horas, en el tramo ubicado a la altura del kilómetro 46, en el cruce con el arroyo El Ranchero.

Víctima fue localizada sin vida

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron un vehículo volcado sobre el acotamiento de la vía.

A unos metros, sobre el suelo, se encontraba un masculino sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Esteban Cota de Jara, de 21 años de edad, quien conducía una camioneta negra marca Ford Explorer, con placas FCP-580-D.

Elementos de Fuerza Civil procedieron a acordonar el área y asumieron el resguardo del lugar en coordinación con Protección Civil de García, en espera de las autoridades correspondientes para las diligencias legales.

El operativo concluyó a las 10:40 horas, sin que se reportaran más personas lesionadas.