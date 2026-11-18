Christian Alexis, un joven de apenas 19 años, fue agredido junto con un acompañante cuando buscaba llegar a la Basílica de Guadalupe, en Monterrey

Un joven de apenas 19 años perdió la vida luego de presuntamente ser golpeado por varios sujetos, cuando se extravió junto con un acompañante mientras buscaba llegar a la Basílica de Guadalupe, en Monterrey.

La víctima fue identificada como Christian Alexis, quien viajaba a bordo de un automóvil MG5 junto con otra persona. De acuerdo con los primeros reportes, ambos desconocían las calles del sector y, al intentar llegar al recinto religioso, presuntamente ingresaron a un callejón sin salida en la colonia Independencia.

La agresión habría ocurrido durante la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando ambos fueron interceptados por varios sujetos que presuntamente utilizaron otros vehículos para bloquearles el paso e impedir que continuaran su camino.

Posteriormente, los agresores presuntamente sometieron a los dos ocupantes y comenzaron a golpearlos, para después dejarlos dentro del automóvil con múltiples lesiones.

Tras la agresión, uno de los acompañantes buscó ayuda y trasladó a Christian Alexis a un hospital, donde permaneció bajo atención médica; sin embargo, durante la madrugada del lunes 16 de noviembre se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones que presentaba.

El segundo afectado también habría resultado lesionado durante el ataque.

Ante estos hechos, las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias de la agresión, identificar a los presuntos responsables y determinar el móvil del crimen.