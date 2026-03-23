Muere joven de 19 años por ataque armado en Salinas Victoria

Elementos de la Policía municipal se desplegaron para acordonar el área, mientras la Agencia Estatal de Investigaciones recababa evidencias en el lugar.

En un ataque armado, un joven fue asesinado en calles de la colonia Valle del Norte tercer sector, en el municipio de Salinas Victoria.

El cuerpo quedó sobre la banqueta, frente a las instalaciones del DIF municipal. Fue sobre el cruce de las calles Pirineos y Ginebra donde se efectuó el hallazgo.

¿Qué evidencias se localizaron en la zona?

Al menos cuatro casquillos de bala fueron localizados en las inmediaciones, según trascendió. No se precisó si en otras partes de la colonia la autoridad detectó casquillos percutidos.

La víctima fue identificada como Marcos Noé Abundis, de 19 años, quien era habitante de la zona, detalló una fuente.

¿Qué reportaron los testigos?

De acuerdo con testigos, después de las 5:00 de la mañana del domingo se escucharon más de una decena de detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del sector.

Eran ya las 8:00 horas cuando comerciantes que se instalaban para iniciar su vendimia reportaron la presencia de un cuerpo en la vía pública.

Elementos de la Policía municipal se desplegaron para acordonar el área, mientras la Agencia Estatal de Investigaciones recababa evidencias en el lugar.