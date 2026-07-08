Muere joven atropellado por tractocamión en Zuazua

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, el responsable viajaba a bordo de un tractocamión color rojo que circulaba sin remolque.

Un joven de 25 años perdió la vida la noche del lunes luego de ser atropellado por un tractocamión sobre la carretera Zuazua-Marín, en el municipio de General Zuazua. Tras el impacto, el conductor de la pesada unidad abandonó el lugar sin detenerse a prestar ayuda, por lo que ya es buscado por las autoridades.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Sendero de Palmas y la carretera Zuazua-Marín, a la altura de la colonia Real de Palmas. Fueron vecinos y automovilistas que transitaban por la zona quienes, al percatarse de que un hombre se encontraba tendido sobre el pavimento, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias.

Minutos después arribaron paramédicos al sitio para brindar atención al lesionado; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el atropellamiento.

El fallecido fue identificado como Ángel Daniel Alonso, de 25 años, cuyo cuerpo quedó sobre la carpeta asfáltica mientras la zona era resguardada por elementos policiacos para evitar que se alterara la escena.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, el responsable viajaba a bordo de un tractocamión color rojo que circulaba sin remolque. Luego de embestir al peatón, el operador aceleró la marcha y escapó del lugar, sin intentar auxiliar a la víctima ni esperar la llegada de las corporaciones de emergencia.

Algunos testigos señalaron que la pesada unidad había salido de la colonia Santa María y continuó su recorrido atravesando el sector de Real de Palmas, por lo que esa información fue integrada a la investigación para tratar de ubicar la ruta que siguió el conductor tras darse a la fuga.

Elementos de la policía municipal acordonaron el área mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

Más tarde, agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes y revisarán cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, además de otros medios de prueba, con el objetivo de identificar el tractocamión involucrado y localizar al operador para deslindar responsabilidades por estos hechos.