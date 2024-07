Muere joven al intentar cruzar río en Cadereyta

Un joven murió ahogado mientras intentaba cruzar un río en Cadereyta junto a su padre; sin embargo, al dar un mal paso resbaló y fue arrastrado por la corriente.

Trágico día de paseo tuvo una familia de Monterrey luego que decidieron visitar el río San Juan, ubicado a una hora de la capital regiomontana, pues tras las lluvias los afluentes se han vuelto un atractivo para conocer en fin de semana.

Sin embargo, en algún punto de la tarde, tanto el padre como el joven de 28 años intentaron pasar el río ubicado en la comunidad El Jarillal; sin embargo, perdió el paso y fue arrastrado por la corriente.

Su padre se lanzó para alcanzarlo, pero le fue imposible por lo que él todavía alcanzó a salir del afluente.

Efectivos de Protección Civil de Nuevo León y de Cadereyta iniciaron el operativo para localizar al joven; sin embargo, su cuerpo fue localizado a dos kilómetros y 400 metros desde donde cayó.

Al lugar llegaron elementos forenses para el levantamiento legal del cuerpo y la recolección de evidencias.

Personal de Protección Civil hizo un recordatorio para extremar precauciones y no adentrarse a ríos por las fuertes corrientes que estos llevan tras las lluvias, menos si no se cuenta con capacitación o no hay autoridades salvavidas en la zona.

