Muere José Luis Esquivel, decano del periodismo en Monterrey

"Viví 78 años con una salud imperturbable. Ni siquiera el tratamiento oncológico y de quimioterapias interrumpieron mi actividad diaria. Es más, tampoco la operación del cerebro el 4 de marzo me impidió volver de inmediato a la acción, Pocos sabían que estaba enfermo"

"Pero ahora, en estos tres últimos meses he pasado por una situación deplorable, especialmente al salir del hospital hace 15 días, con señales que está cerca el aterrizaje final"

"No es exageración ni drama. Es la realidad. Ahí están los estudios médicos y los signos que han aparecido en mi organismo"

"Pero no tengo miedo ni resentimiento ni ira ni tristeza o melancolía. Al contrario, estoy agradecido con Dios por la hermosa familia que me ha acompañado en mi tránsito terreno, y con los maestros y jefes que tuve, con los amigos que cultivé, con los libros que leí, con los viajes que realicé, el camino que recorrí y las plegarias que me dictó mi fe"

"Ya habrá quien al verme con los ojos fijos en el cielo, dirá, como Alberto Cortés,: 'Se tragó de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó'"