Muere integrante de Los Berrakeros de la Cumbia por un disparo

El amigo que lo trasladó y el padre del menor presuntamente agredieron al personal médico al ser informados del fallecimiento.

Un adolescente de 17 años de edad, identificado como Jean Carlos, perdió la vida luego de recibir un disparo de arma de fuego cuando presuntamente manipulaba el arma junto con un amigo en un terreno baldío de la colonia Los Valles, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un predio ubicado sobre la avenida Mezquite, donde ambos jóvenes aparentemente manipulaban el arma cuando, de manera accidental, se accionó y el proyectil impactó al menor en el abdomen.

Tras la lesión, el amigo del adolescente lo subió a un vehículo particular y lo trasladó de urgencia a las instalaciones de la Clínica Centra, ubicada en el municipio de Guadalupe, en busca de atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven fue declarado sin signos vitales poco después de su ingreso al hospital.

La muerte del adolescente provocó momentos de tensión en la clínica, ya que, de acuerdo con versiones preliminares, el amigo que lo trasladó y el padre del menor presuntamente agredieron al personal médico al ser informados del fallecimiento.

Ante la situación, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron tanto al hospital como al sitio donde ocurrió el disparo para resguardar las áreas e iniciar las investigaciones correspondientes.

El amigo del menor y el padre de la víctima fueron detenidos para ser puestos a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica y esclarecerán lo ocurrido.

Jean Carlos era conocido por formar parte del grupo musical Los Berrakeros de la Cumbia, por lo que su fallecimiento generó diversas muestras de condolencias entre familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

La Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para establecer con precisión la mecánica de los hechos y confirmar si el disparo fue completamente accidental.