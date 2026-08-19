Muere ingeniero tras recibir descarga eléctrica en Juárez

Los hechos ocurrieron dentro de un cuarto eléctrico de la plaza, en donde el hombre, de 39 años, se encontraba realizando pruebas en una máquina

Un ingeniero murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos al interior de un centro comercial ubicado sobre la avenida Eloy Cavazos, en su cruce con San Roque, en el municipio de Juárez.

Los hechos ocurrieron dentro de un cuarto eléctrico de la plaza, en donde el hombre, de 39 años, se encontraba realizando pruebas en una máquina.

De acuerdo con los reportes, una maniobra habría provocado que recibiera la descarga eléctrica.

Sus compañeros solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio, por lo que al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Juárez y de Protección Civil de Nuevo León, además de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron labores de reanimación; sin embargo, minutos después confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada por los cuerpos de emergencia mientras se esperaba el arribo de personal especializado para realizar las investigaciones correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.