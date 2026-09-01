Muere hombre y mujer queda grave tras choque en Escobedo

El fuerte choque dejó al conductor sin vida, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente lesionada.

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente lesionada luego de que el automóvil en el que viajaban se estrellara contra un señalamiento vial durante la madrugada de este lunes, en el municipio de Escobedo.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, sobre la carretera a Nuevo Laredo, en su cruce con el bulevar José López Portillo, en la zona de Tecno Centro.

De acuerdo con los primeros informes, el Chevrolet Chevy circulaba en dirección de sur a norte cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control y terminó impactándose violentamente contra un señalamiento de bandera.

El fuerte choque dejó al conductor sin vida, mientras que una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente lesionada.

Elementos de Protección Civil de Escobedo acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para liberar a la mujer del interior del vehículo. Posteriormente, fue trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano, donde quedó internada para recibir atención médica.

Al sitio también arribaron elementos de Cruz Roja y de Proxpol, quienes brindaron apoyo y mantuvieron resguardada el área.

Más tarde, Servicios Periciales arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

El cuerpo del hombre quedó a disposición de las autoridades, mientras se esperaba la llegada del Servicio Médico Forense para el traslado correspondiente.

Las investigaciones continuarán para determinar las causas exactas del percance y confirmar si el exceso de velocidad fue el factor que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.