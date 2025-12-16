Muere hombre tras ser herido con arma blanca en Apodaca

La persona fallecida habría ingresado a un domicilio acompañado de una mujer, presuntamente con la intención de sustraer un teléfono celular.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre perdió la vida luego de ser herido con un arma blanca en un hecho violento registrado en la colonia Paseo Las Flores, en el municipio de Apodaca, donde autoridades investigan si todo se originó a partir de un presunto robo de teléfono celular.

Los hechos fueron reportados al filo de las 21:00 horas, en el cruce de las calles Nápoles y Líbano, donde vecinos alertaron sobre una persona gravemente lesionada. Al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, presuntamente a consecuencia de las heridas provocadas durante el altercado.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la persona fallecida habría ingresado a un domicilio acompañado de una mujer, presuntamente con la intención de sustraer un teléfono celular. El habitante de la vivienda, señalado como el afectado del robo y descrito por testigos como aficionado a los videojuegos, se habría defendido utilizando un arma blanca, lo que derivó en las lesiones que finalmente causaron la muerte del presunto agresor.

Durante el mismo incidente, la mujer que acompañaba al ahora fallecido también resultó lesionada, presuntamente al intentar intervenir en la confrontación. Su estado de salud no fue precisado en el lugar.

Testigos señalaron que, tras los hechos, el habitante de la vivienda permaneció en el sitio a la espera de las autoridades. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que al arribo de policías municipales de Apodaca, el hombre fue sometido y posteriormente detenido para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de que se determine su situación legal.

Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, confirmar o descartar la existencia del presunto robo y determinar si el uso de la fuerza fue en legítima defensa o si existe alguna responsabilidad penal por los hechos registrados.